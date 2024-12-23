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Роспотребнадзор: пробы воды после крушения танкеров находятся в норме

Специалисты продолжают ежедневно следить за качеством воздуха, питьевой воды и воды открытых водоёмов.
Карина Тазетдинова 2024-12-23 23:28:25
© Фото: rpnkrasnodar, Telegram

Пробы морской воды, которые взяли на береге Анапы, показали соответствие санитарным нормам, сообщили в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю. Ранее там произошло крушение танкеров с нефтепродуктами.

«По результатам лабораторных испытаний все отобранные пробы соответствуют санитарным требованиям», — следует из сообщения.

При этом, специалисты продолжают наблюдение. Проводится ежедневный лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха, питьевой воды, воды открытых водоемов на содержание нефтепродуктов.

Глава региона Вениамин Кондратьев ранее заверил, что выброшенный на побережье Краснодарского края мазут могут убрать уже к 1 февраля. Крайним сроком он назвал 1 марта.

#Краснодарский край #экология #танкеры #берег #анапа #мазут #пробы #нефтепродукт #роспотреб надзор
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