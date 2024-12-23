Средства ПВО сбили два украинских дрона над Азовским морем

Сегодня российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Двадцать третьего декабря около 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Азовского моря», — следует из сообщения.

В частности, атака была зафиксирована над акваторией Азовского моря. ВС РФ уничтожили дроны ВСУ примерно в 22:00 по московскому времени.

Сегодня также были сбиты девять БПЛА над Ростовской областью. В Минобороны заверили, что воздушные цели своевременно выявляются средствами ПВО и уничтожаются в небе.