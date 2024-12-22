МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ сбили ночью 42 украинских дрона над пятью регионами страны

За прошедшую ночь над Россией сбили 42 вражеских беспилотника.
2024-12-22 08:39:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За ночь 22 декабря над Орловской областью сбили 20 украинских беспилотника. Еще восемь над территорией Ростовской и столько же над  Брянской областью.

Вместе с этим, пять летательных объекта противника уничтожены над Курской областью и один - над территорией Краснодарского края. Ежедневную сводку сообщило Минобороны РФ

«В течение прошедшей ночи российскими средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата», - уточнили в министерстве.

Сутками ранее российские войска сбили или перехватили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них только 30 - над Черным морем и  Краснодарским краем.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #силы пво #сбили БПЛА
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 