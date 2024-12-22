ВС РФ сбили ночью 42 украинских дрона над пятью регионами страны

За ночь 22 декабря над Орловской областью сбили 20 украинских беспилотника. Еще восемь над территорией Ростовской и столько же над Брянской областью.

Вместе с этим, пять летательных объекта противника уничтожены над Курской областью и один - над территорией Краснодарского края. Ежедневную сводку сообщило Минобороны РФ

«В течение прошедшей ночи российскими средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата», - уточнили в министерстве.

Сутками ранее российские войска сбили или перехватили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них только 30 - над Черным морем и Краснодарским краем.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.