В Якутии показали уникальную тушу мамонтенка возрастом 50 тысяч лет

В июне текущего года на севере Якутии обнаружили тушу годовалого мамонтека весом более 100 килограммов. Сегодня уникальную находку представили в Музее мамонта Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Ее особенность заключается в уникальном состоянии. За 50 тысяч лет хорошо сохранились голова и хобот.

«Также сохранились внутренние органы. Фрагменты кишечного тракта и, скорее всего, там сохранились дыхательная система и сердце», - говорят ученые.

Отмечается, что задние и передние части животного нашли местные жители в вытаявшем слое почвы кратера Батагайка у поселка Батагай Верхоянского района. Обнаруженный мамонтенок является седьмым по счету в истории палеонтологии.

Вскоре ученые планируют провести клеточные исследования. Они надеются найти целые ядра клеток для возможного клонирования.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, что сейчас российские ученые изучают уникальную мумию детеныша саблезубой кошки, которую нашли в Якутии. Зверь жил около 37 тысяч лет назад и являлся современником шерстистых мамонтов, а также пещерных львов.

До этого нигде в мире не удавалось обнаружить останки саблезубых кошек с шерстью. Находили только скелеты. Состояние мумии оценивают как очень хорошее.

А ранее ученые узнали, что в центральной части Якутии жил древний человек. Палеонтологам удалось найти орудия труда, например каменный скребок.