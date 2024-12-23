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Клименко: в России трафик YouTube упал до 20% от прежних показателей

По словам председателя совета Фонда развития цифровой экономики, одинаково плохо работают как мобильная версия видеохостинга, так и десктопная.
Сергей Лебедев 2024-12-23 16:05:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В данный момент российские операторы связи фиксируют серьезный спад трафика YouTube до 20% от прежних показателей. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«С данными, снятыми с операторов связи, сложно спорить. Они утверждают, что остаточный трафик 20% от обычного, который идет из России. При этом некоторые заявляют, что трафик практически нулевой», - отметил собеседник.

По словам Германа Клименко, сейчас одинаково плохо работают как мобильная версия видеохостинга, так и десктопная (для ПК).

«Поэтому, наверное, можно говорить, что фактически мы имеем блокировку YouТube», - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее председатель комитета Государственной думы России по информационной политике Сергей Боярский заявил «Звезде», что Роскомнадзор использует все возможные способы, чтобы призвать YouTube соблюдать российские законы.

#санкции #интернет #роскомнадзор #Сеть #наш эксклюзив #YouTube #трафик #герман клименко
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