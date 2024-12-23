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Боярский назвал условие для снятия санкций с YouTube в России

Ранее Владимир Путин призвал руководство YouTube не злоупотреблять Сетью для достижения политических целей.
Ян Брацкий 2024-12-23 15:17:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Работа YouTube на территории Российской Федерации полностью зависит от исполнения менеджментом платформы национальных законов. Таким мнением со «Звездой» поделился председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Ранее стало известно, что трафик YouTube в России упал до рекордно низкого уровня. По данным мониторингового сервиса Google, с 17 декабря наблюдается его устойчивое снижение. За год этот показатель составил 67,4%.

«Роскомнадзор, как уполномоченный орган, безусловно, будет использовать все возможные способы для того, чтобы эту платформу призвать к исполнению российских законов, учитывая, что они работают на территории РФ. Мы понимаем значимость этого ресурса, но и не умаляем достоинств наших отечественных альтернатив. Мне сложно спрогнозировать ответ менеджмента платформы YouTube. Если они хотят оставаться на территории России, то они должны выполнять требования наших законов. В этом случае санкции будут прекращены», - сказал Боярский.

Во время большой пресс-конференции на прошлой неделе президент Владимир Путин затронул тему YouTube. Глава государства отметил, что в ситуации с платформой больше вопросов к ней, чем к властям РФ.

По словам Путина, сервис сам создал себе проблемы. Президент также отметил, что необходимо соблюдать национальное законодательство и не злоупотреблять Сетью для достижения политических целей своих правительств. Претензии Роскомнадзора полностью обоснованны, констатировал президент.

#Путин #санкции #интернет #Сеть #наш эксклюзив #YouTube #Боярский #трафик
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