Минфин отменит лимиты семейной ипотеки после поручения Путина

Министерство финансов России отменит лимиты по выдаче семейной ипотеки. Соответствующие изменения подготовили после поручения президента России Владимира Путина.

«С учетом поручения президента РФ по итогам прямой линии, Минфин России подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов», - говорится на сайте Минфина.

Также отмечается, что вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже был решен в текущем месяце.

В сообщении министерства говорится, что на данный момент все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. При этом выдача ни в одном банке не приостанавливается.

Ранее на совместной прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года» президент РФ Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с лимитами на семейную ипотеку. Глава государства пообещал навести порядок по данному вопросу.