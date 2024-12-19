МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минфин отменит лимиты семейной ипотеки после поручения Путина

К настоящему моменту все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе, выдача ни в одном из банков не приостанавливается, указал Минфин.
Игнат Далакян 2024-12-19 18:27:50
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Министерство финансов России отменит лимиты по выдаче семейной ипотеки. Соответствующие изменения подготовили после поручения президента России Владимира Путина.

«С учетом поручения президента РФ по итогам прямой линии, Минфин России подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов», - говорится на сайте Минфина.

Также отмечается, что вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже был решен в текущем месяце.

В сообщении министерства говорится, что на данный момент все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. При этом выдача ни в одном банке не приостанавливается.

Ранее на совместной прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года» президент РФ Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с лимитами на семейную ипотеку. Глава государства пообещал навести порядок по данному вопросу.

#в стране и мире #ипотека #«Семейная ипотека» #минфин
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 