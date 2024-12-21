Вильфанд объяснил, в чем необычность погоды в Москве последние два дня

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей и жителей Московской области в ближайшие дни. Он также прокомментировал погодные изменения, которые наблюдались последние два дня.

В четверг в Москве и области наблюдалось похолодание, в самой столице было до -17 °С градусов, а вокруг нее до -22 °С. В пятницу же резко потеплело, что Вильфанд назвал «необычным».

«Необычность ситуации заключается в том, что воздушные массы у поверхности земли перемещаются более медленно, чем в свободной атмосфере. Ситуация такова: на высоте 3 км температура заметно отрицательная, на высоте 1,5 она положительная, а у поверхности земли она около ноля или даже отрицательная», - объяснил он.

По этой причине снег, который образуется высоко, в процессе падения тает, и до земли доходит уже в виде дождя. Там он снова замерзает из-за нулевой или отрицательной температуры, и образуется корочка льда.

Вильфанд также рассказал, какой погоды стоит ожидать в столице в ближайшие дни. По его словам, воскресенье станет «замечательным» днем: будет ясное голубое небо, выглянет солнце, при этом снег полностью не растает и останется лежать.

«От восхода до заката будет преимущественно солнечная погода. Солнце будет находиться невысоко над горизонтом, на него даже можно будет смотреть. Голубое небо, снег, который будет отражать солнечные лучи - это всегда создает дополнительное радостное ощущение», - сообщил синоптик.

Однако он предупредил, что и в пятницу, и в субботу, и тем более в воскресенье будет сильнейший гололед, так как температура понизится, и посоветовал москвичам смотреть не только на солнце, но и под ноги.

В центральной же части России в ближайшее время ожидается сильный холод. Об этом рассказал метеоролог и телеведущий Евгений Тишковец. По его словам, в Тюмени, Омске, Томске, Новосибирске и Красноярске в конце декабря будут «настоящие сибирские морозы».