Угледар освободили два месяца назад, но бои до сих пор продолжаются. Сейчас противник сосредоточен в лесополосах. Но штурмовики группировки войск «Восток» успешно выгоняют украинских боевиков как можно дальше.

«Противник окапывается, но он не успевает окапываться. Линия соприкосновения уже перешла намного дальше, и есть несколько оборонительных линий. Это первая, мы ее уже взяли под свой контроль. И ко второй линии, которая ближе к Константинополю, уже тоже подходим», - рассказывает командир взвода с позывным Бояра.

Спешно убегая из города, противник старался оставить после себя выжженную территорию, чтобы не осталось ни одного целого объекта. Разрушали жилые дома, предприятия и социальные учреждения. Кроме того, украинские боевики оставили после себя мины и неразорвавшиеся снаряды.

С высоты прекрасно видно, что в городе не осталось ни одного целого жилого дома. И атака украинских боевиков продолжается каждый день.

Боец из Ростовской области с позывным Младенец был одним из тех, кто освобождал Угледар от укронацистов. Сейчас он вместе с группой штурмовиков продолжает обеспечивать безопасность города. Они отбивают попытки всушников снова прорваться на оставленную территорию.

«Честно сказать, тяжело. Любая работа, выполняемая военнослужащими, очень тяжелая. Но мы идем вперед и только вперед. Назад мы даже не собираемся отступать, потому что надо добить эту сволочь, с которыми не закончили наши прадеды, деды. Я надеюсь, мы скоро с этим покончим», - говорит он.

Евгения Ивановна пережила все ужасы оккупации. Говорит, украинские боевики старались принести городу как можно больше вреда. Местных жителей считали предателями и относились к ним соответствующе. Российских военных пенсионерка встретила с радостью и первым делом накормила супом. А сейчас наши бойцы помогают оставшимся жителям.

«Нормально мы живем. Хлеб есть, пища есть, вода есть, одежды хватает. Солдаты помогают сейчас», - рассказывает жительница города.

Прикрывают освобожденный город и наши снайперы. Эти бойцы группировки войск «Восток» сейчас работают в Угледаре. Они его освобождали, они и теперь защищают от вражеских атак. Прикрывают не только от живой силы, но и от налетов FPV-дронов.

«Мы стараемся быстрее продвинуться, чтобы они не строили свои укрепрайоны. Они все отдадут нам, никуда не денутся», - говорит командир снайперской группы с позывным Мага.

Снайперы работают в основном из лесополок. Заступая на смену, бойцы тщательно маскируются, берут с собой запасы боеприпасов и сухпаек. Потом - несколько суток тщательного наблюдения за противником. А наблюдать есть за кем. После разгрома украинских боевиков в Угледаре противник подтянул сюда резервы.

«Только мы отошли от Угледара - видать, свежих пригнали, необстрелянных. Они смело начали выходить, и у нас очень много было целей. А потом, когда поняли, что мы начали работать, стали очень хорошо прятаться. Но, естественно, мы работаем как с применением дневного оборудования, так и с применением дополнительного. Это тепляки, ночники», - рассказывает старший снайпер с позывным Казак.

Благодаря слаженным действиям наших военных российские войска стремительно продвигаются вперед, каждый день освобождая новые населенные пункты. Сейчас бойцы восточного военного округа ведут активное наступление в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка, Константинополь и Сторожевое Донецкой Народной Республики.