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Минздрав назвал возраст от 18 до 35 лет оптимальным для рождения детей

Министерство призвало информировать женщин об оптимальном времени для беременности и рождения ребенка.
Елизавета Кондрикова 2024-12-23 10:59:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Для женщины наиболее оптимальным возрастом для беременности и рождения детей является от 18 до 35 лет, сообщили в Министерстве здравоохранения России. Мужчины могут зачать ребенка и в более старшем возрасте, однако такая вероятность с каждым следующим годом сокращается.

«Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка - возраст женщины от 18 до 35 лет», - приводит РИА Новости содержание письма ведомства.

Минздрав также предупредил, что курение увеличивает риск бесплодия на 1,6%, потребление этанола - на 60%, речь идет о 20 граммах в день. В том числе на возможности зачать ребенка негативно сказывается чрезмерное потребление кофеина - более пяти чашек в день, добавили в министерстве.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил повысить молодым женщинам пособия по беременности до уровня прожиточного минимума. По словам российского лидера, особое внимание необходимо уделить студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов.

#в стране и мире #женщины #дети #беременность #минздрав рф #рождение детей
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