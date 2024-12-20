МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин предложил увеличить выплаты по беременности до уровня МРОТ

Российский лидер отметил, что необходимо поддерживать стремление россиян рожать детей.
Глеб Владовский 2024-12-20 18:04:23
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин предложил повысить молодым женщинам пособия по беременности до уровня прожиточного минимума. Соответствующее заявление он сделал на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

«Нужно уделить особое внимание будущим мамам - студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов», - подчеркнул российский лидер.

Глава государства заявил, что необходимо поддерживать стремление россиян рожать детей в раннем возрасте. По его словам, дети в среднем появляются на свет у женщины в 28-29 лет.

Ранее Путин заявил, что количество женщин детородного возраста в России сократилось на 30%. Глава государства отметил, что для воспроизводства населения страны нужны молодые женщины.

#в стране и мире #Владимир Путин #МРОТ #увеличение пособий #пособие по беременности
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 