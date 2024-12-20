Путин предложил увеличить выплаты по беременности до уровня МРОТ

Президент РФ Владимир Путин предложил повысить молодым женщинам пособия по беременности до уровня прожиточного минимума. Соответствующее заявление он сделал на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

«Нужно уделить особое внимание будущим мамам - студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов», - подчеркнул российский лидер.

Глава государства заявил, что необходимо поддерживать стремление россиян рожать детей в раннем возрасте. По его словам, дети в среднем появляются на свет у женщины в 28-29 лет.

Ранее Путин заявил, что количество женщин детородного возраста в России сократилось на 30%. Глава государства отметил, что для воспроизводства населения страны нужны молодые женщины.