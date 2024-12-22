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На побережье Кубани собрали 17 тонн загрязненного мазутом песка

Всего очищено более 39 километров береговой линии в Краснодарском крае.
Глеб Владовский 2024-12-22 21:00:20
© Фото: МЧС России

Свыше 17 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрали на побережье в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Краснодарском крае собрано 17 025,3 тонны загрязненного песка и грунта очищено более 39,7 километров береговой линии», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что к ликвидации последствий происшествия привлечены 10 317 человек и 366 единиц техники.

Ранее сообщалось, что 150 птиц, спасенных от разлива мазута, разместили в зоопарке Краснодара.

#в стране и мире #Краснодарский край #МЧС России #разлив мазута
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