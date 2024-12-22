На побережье Кубани собрали 17 тонн загрязненного мазутом песка

Свыше 17 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрали на побережье в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Краснодарском крае собрано 17 025,3 тонны загрязненного песка и грунта очищено более 39,7 километров береговой линии», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что к ликвидации последствий происшествия привлечены 10 317 человек и 366 единиц техники.

Ранее сообщалось, что 150 птиц, спасенных от разлива мазута, разместили в зоопарке Краснодара.