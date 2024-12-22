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Названа причина схода 24 вагонов поезда на станции Забайкальской

РЖД проводит расследование схода 24 вагонов грузового поезда на станции Забайкальской железной дороги, предварительно причиной стал стал излом рамы колесной пары.
Дарина Криц 2024-12-22 09:39:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

По предварительной версии, ранним утром в Забайкальском крае 24 вагона поезда сошли с путей из-за излома рамы колесной пары. Об этом сообщила пресс-служба «Российских железных дорог».

«22 декабря 2024 года в 7:30 по местному времени на станции Бушулей Забайкальской железной дороги вследствие соударения двух грузовых поездов с рельсов сошли 24 вагона грузового поезда. Предварительная причина - излом рамы колесной пары. В компании ведется расследование», - уточняется в телеграм-канале РЖД.

Напомним, утром в воскресенье Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о столкновении в Забайкальском крае двух грузовых поездов между станциями Бушулей и Жирекен Чернышевского района. Тогда с рельсов сошел состав из 42 вагонов.

Не уточняется, есть ли пострадавшие. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ).

#в стране и мире #забайкальский край #Сход вагонов #Уголовное дело #сход поезда #ОАО "РЖД"
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