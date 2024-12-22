Названа причина схода 24 вагонов поезда на станции Забайкальской

По предварительной версии, ранним утром в Забайкальском крае 24 вагона поезда сошли с путей из-за излома рамы колесной пары. Об этом сообщила пресс-служба «Российских железных дорог».

«22 декабря 2024 года в 7:30 по местному времени на станции Бушулей Забайкальской железной дороги вследствие соударения двух грузовых поездов с рельсов сошли 24 вагона грузового поезда. Предварительная причина - излом рамы колесной пары. В компании ведется расследование», - уточняется в телеграм-канале РЖД.

Напомним, утром в воскресенье Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о столкновении в Забайкальском крае двух грузовых поездов между станциями Бушулей и Жирекен Чернышевского района. Тогда с рельсов сошел состав из 42 вагонов.

Не уточняется, есть ли пострадавшие. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ).