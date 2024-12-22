В Забайкальском крае возбудили уголовное дело из-за схода вагонов

Следователи начали расследование по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.



Согласно предварительной информации, инцидент произошел утром 22 декабря 2024 года на участке между станциями Бушулей и Жирекен в Чернышевском районе Забайкальского края, где сошел с рельсов состав из 42 вагонов.

В результате аварии движение поездов остановлено в обе стороны, также повреждена контактная сеть. Из-за инцидента временно приостановлена работа станции Бушулей. Пострадавших нет.



В настоящее время следователи и криминалисты проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.