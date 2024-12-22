МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело из-за схода вагонов

На месте происшествия ведутся восстановительные работы, пострадавших нет.
Никита Матосов 2024-12-22 07:38:43
© Фото: vm_sut, Telegram

Следователи начали расследование по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел утром 22 декабря 2024 года на участке между станциями Бушулей и Жирекен в Чернышевском районе Забайкальского края, где сошел с рельсов состав из 42 вагонов.

В результате аварии движение поездов остановлено в обе стороны, также повреждена контактная сеть. Из-за инцидента временно приостановлена работа станции Бушулей. Пострадавших нет.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

#в стране и мире #забайкальский край #СК РФ #Сход вагонов #Уголовное дело
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 