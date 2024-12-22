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Al Jazeera: 8 человек погибли в секторе Газа в результате ударов ЦАХАЛ

Шестеро из них погибли в ходе бомбардировки в городе Дейр-эль-Балах.
Таисия Кваша 2024-12-22 03:52:11
© Фото: IMAGO Saed Abu Nabhan apa images Globallookpress

Восемь человек погибли в результате бомбардировок нескольких городов сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Шесть человек скончались в ходе бомбардировки в городе Дейр-эль-Балах в центральной части Газа. Ещё двое стали жертвами обстрела центра Хан-Юниса.

Израиль продолжает наземную операцию в секторе Газа после того, как 7 октября 2023 года палестинская радикальная группировка ХАМАС ворвалась на израильскую территорию и начала убивать жителей приграничных районов, а также захватила в заложники 250 человек.

Так в прошлые сутки стало известно о 25 погибших в ходе авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #авиаудары Израиля
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