25 человек погибли в результате авиаударов ЦАХАЛ по Газе за сутки

В результате непрекращающихся атак вооруженных сил Израиля по сектору Газа погибли 25 мирных жителей. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Телеканал привел данные палестинских медработников, которые сообщили о гибели по меньшей мере 25 человек от авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

За прошлые сутки телеканал Al Jazeera сообщил о гибели более 30 палестинцев в результате атаки израильской армии по сектору Газа.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после 7 октября 2023 года в результате вторжения на территорию Израиля вооруженных боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС, в ходе которого были захвачены более 240 заложников и убиты мирные жители приграничных с сектором Газа районов.

В ответ на это Израиль начал военную операцию по ликвидации движения ХАМАС и освобождению заложников. Боевые действия продолжаются до сих пор.