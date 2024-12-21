Зенитчики с поста воздушного наблюдения показал уничтожение БПЛА ВСУ

Военнослужащие зенитных расчетов группировки войск «Центр» уничтожили несколько беспилотников ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО. Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчета поста воздушного наблюдения.

Расчеты ПВО уничтожают как разведывательные БПЛА самолетного типа, так и ударные дроны-камикадзе противника. Они прикрывают позиции российских подразделений от украинских беспилотников.

Как только обнаруживается летательный аппарат ВСУ, зенитчики «отрабатывают» по нему из всего имеющегося на вооружении арсенала. Из чего именно будет наноситься удар, зависит от высоты, дальности и типа беспилотника. Например, для поражения низколетящих БПЛА применяются пулеметы и стрелковое оружие. В иных случаях военнослужащие могут использовать 23-мм зенитные установки ЗУ-23 и ПЗРК «Игла», которые позволяют сбить воздушную цель на высоте до 600 м.

Ранее наши бойцы уничтожили украинский танк Т-72 в Харьковской области. Он стал добычей операторов беспилотников группировки войск «Запад».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.