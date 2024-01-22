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ХАМАС признал, что допустил «некоторые ошибки» во время атаки на Израиль

Ошибки произошли «из-за быстрого краха израильской безопасности и военной системы, а также хаоса, возникшего в приграничных районах с сектором Газа», считают в палестинском движении.
Максим Крюков 2024-01-22 02:38:01
© Фото: Florian Gaertner PHOTOTHEK Globallookpress

Палестинское движение ХАМАС допустило «некоторые ошибки» во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом группировка заявила в своем первом публичном отчете, который состоит из 16 страниц.

В докладе «Это наше видение. Для чего операция "Потоп Аль-Аксы"» говорится, что нападение на еврейское государство было «необходимым шагом для противостояния всем израильским заговорам против палестинского народа».

«Возможно, некоторые сбои произошли во время реализации операции "Потоп Аль-Аксы" из-за быстрого краха израильской безопасности и военной системы, а также хаоса, возникшего в приграничных районах с сектором Газа», - передает телеканал Al Jazeera.

Движение также призвало Израиль немедленно прекратить свою «агрессию» в секторе Газа и отметило, что только палестинский народ будет решать будущее анклава.

Ранее министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ завершил ведение интенсивных военных действий на севере сектора Газа, вскоре они закончатся и на юге анклава. По его словам, Армия обороны Израиля планировал вести интенсивные действия в секторе Газа три месяца.

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