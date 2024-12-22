МЧС сообщило о возобновлении поисков пропавшего Ан-2 на Камчатке

Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщила о возобновлении поисков пропавшего самолета Ан-2.

Отмечается, что к поискам подключили вертолет Ми-8 со спасателями на борту, который вылетел из поселка Оссоры.

«Также поиски пропавшего воздушного судна после ночлега продолжает сводная наземная группировка спасателей в составе шести человек на шести снегоходах», - заявила пресс-служба МЧС.

В министерстве добавили, что спасателям предстоит пройти около 45 километров в неблагоприятных погодных условиях, и подчеркнули, что в поселке Козыревск находится второй спасательный вертолет Ми-8, который готов к вылету в любой момент времени.

Напомним, что 19 декабря перестал выходить на связь самолет Ан-2, совершавший коммерческий рейс из села Мильково к месторождению «Аметистовое» в поселке Оссора.

Спасатели уже несколько дней продолжают движение до предполагаемого места пропажи самолета.