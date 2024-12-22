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Тульские десантники показали работу по подавлению беспилотников ВСУ

Работа расчета РЭБ состоит из нескольких этапов: развертывание аппаратуры, сканирование обстановки с помощью анализаторов и подавление обнаруженных БПЛА противника.
2024-12-22 05:30:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделение РЭБ Тульских десантников ежедневно подавляет десятки беспилотников ВСУ в приграничных районах Курской области.

Подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Тульских десантников показало боевое дежурство по защите подразделений соединения от атак беспилотников противника в одном из приграничных районов Курской области. В работе наши бойцы использовали широкий спектр приборов радиоэлектронной борьбы.

Работа расчета РЭБ состоит из нескольких этапов. Сначала десантники прибывают в указанный район и разворачивают всю аппаратуру, готовя ее к работе. Затем включают анализаторы и проводят сканирование обстановки. Обнаружив вражеский разведывательный БПЛА или FPV-дрон, оператор докладывает об этом и запрашивает разрешение на работу. Получив его, он включает аппаратуру РЭБ для подавления беспилотника ВСУ.

Действовать нашим десантникам приходится быстро, каждая минута может стоить жизни другим бойцам. Однако про осторожность не забывают: систему включают таким образом, чтобы не помешать работе своих БПЛА в зоне ответственности подразделений РЭБ Тульских десантников.

«Обстановка очень напряженная. Работаем, по разным точкам выставлены посты, как здесь у нас. Обнаружили что-то - времени ждать абсолютно нет. Когда беспилотник летит, пара минут - это чья-то жизнь. Включаем резкими импульсами, чтобы не задавить свои БПЛА», - рассказал начальник станции РЭБ с позывным Малыш.

Расчеты РЭБ Тульских десантников обеспечивают своим товарищам надежное прикрытие от ударных БПЛА противника. Их грамотные и умелые действия позволяют штурмовым и артиллерийским подразделениям успешно выполнять поставленные боевые задачи.

Ранее ЗРК «Бук-М1» прикрыли танкистов на Времьевском выступе. Кадры работы наших зенитчиков опубликовало Минобороны РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Курская область #десантники #РЭБ
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