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Посольство РФ обвинило португальские СМИ в фальсификации фактов

Диппредставительство РФ отметило, что ущерб зданию посольства Португалии в Киеве был нанесен из-за неэффективной работы системы украинских ПВО.
Таисия Кваша 2024-12-22 02:41:12
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Посольство России в Португалии сообщило, что местные журналисты нагнетают русофобский фон фальсификацией фактов и распространением информации о повреждении здания португальского посольства в Киеве. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства.

Они отметили, что ущерб был нанесен из-за работы системы украинских ПВО, которая постоянно доказывала свою «эффективность».

Диппредставительство РФ напомнило, что ВС РФ наносят поражение исключительно военным объектам на территории Украины.

Напомним, что Вооруженные силы РФ нанесли ответный удар за пуск ракет Запада по Ростовской области. Отмечается, что в ходе удара были уничтожены киевское конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун», а также РСЗО «Ольха».

#Россия #в стране и мире #Киев #СМИ #Португалия #Посольство РФ в Португалии
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