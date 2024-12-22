Посольство России в Португалии сообщило, что местные журналисты нагнетают русофобский фон фальсификацией фактов и распространением информации о повреждении здания португальского посольства в Киеве. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства.

Они отметили, что ущерб был нанесен из-за работы системы украинских ПВО, которая постоянно доказывала свою «эффективность».

Диппредставительство РФ напомнило, что ВС РФ наносят поражение исключительно военным объектам на территории Украины.

Напомним, что Вооруженные силы РФ нанесли ответный удар за пуск ракет Запада по Ростовской области. Отмечается, что в ходе удара были уничтожены киевское конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун», а также РСЗО «Ольха».