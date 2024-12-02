В Брянской области выплатят компенсации пострадавшим от удара ВСУ

В ночь на 1 декабря украинские националисты атаковали Стародубский район Брянской области. Один из вражеских беспилотников попал в жилой дом. В результате удара погиб 12-летний мальчик.

«Он был добрый мальчик. Никогда никого в жизни не обидел. Его знают все соседи. Он был частичкой моего сердца», - говорит сестра Ильи.

Также под удар ВСУ попал четырехэтажный дом. От взрыва в подъезде и квартирах выбило окна, осколками посекло стены и потолки.

«Слышу свистящий звук летит. Но я подумала, что сирены включили. И он больше-больше нарастает. И потом сразу взрыв», - вспоминает местная жительница.

В ночь на воскресенье Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников. Над регионом удалось перехватить 20 БПЛА самолетного типа. Но несколько все же прорвались.

На территории Стародубского округа объявляли режим ЧС. Проводится разбор завалов и оценка ущерба. Власти заявили, что все пострадавшие получат компенсацию в ближайшее время.