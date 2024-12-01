Богомаз: при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области погиб ребенок

Ребенок погиб в Стародубском муниципальном округе Брянской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Украинские боевики совершили массированную атаку на Брянскую область, сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Она продолжается уже несколько часов.

При целенаправленном ударе БПЛА по мирным жителям погиб ребенок, написал Богомаз.

Кроме того, в ходе атаки был уничтожен жилой дом и повреждена многоэтажка. На месте работают оперативные и экстренные службы. Данные о последствиях уточняются.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего ребенка и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Брянская область подвергается атакам беспилотников практически каждую ночь. В ночь на 29 ноября в регионе сбили три БПЛА.