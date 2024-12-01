Богомаз: при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области погиб ребенок

Ребенок погиб в Стародубском муниципальном округе Брянской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Украинские боевики совершили массированную атаку на Брянскую область, сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Она продолжается уже несколько часов.
При целенаправленном ударе БПЛА по мирным жителям погиб ребенок, написал Богомаз.
Кроме того, в ходе атаки был уничтожен жилой дом и повреждена многоэтажка. На месте работают оперативные и экстренные службы. Данные о последствиях уточняются.
Губернатор выразил соболезнования семье погибшего ребенка и пообещал оказать всю необходимую помощь.
Брянская область подвергается атакам беспилотников практически каждую ночь. В ночь на 29 ноября в регионе сбили три БПЛА.
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