В США допустили выход из ВОЗ после инаугурации Трампа

Вашингтон может покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Соответствующую статью опубликовала газета Financial Times.

«Члены команды Трампа уже сообщили экспертам о планах выйти из состава ВОЗ 20 января, в день инаугурации», - цитирует материал 360.ru.

По мнению авторов статьи, организация, в случае ухода из нее США, может лишиться большей части финансирования. Таким образом, способность организации реагировать на глобальные медицинские вызовы может оказаться под угрозой.

Напомним, что еще в 2020 году Трамп во время своего первого срока приостановил финансирование организации. Он обвинил ее в ошибках из-за распространения COVID-19 и заявил, что она подконтрольна Китаю.