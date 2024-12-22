МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Около 150 спасенных от мазута птиц разместили в зоопарке Краснодара

Пострадавших в результате разлива в Керченском проливе нефтепродуктов птиц разместили в 15 вольерах. Ожидается, что после ликвидации ЧС их выпустят на волю.
Глеб Владовский 2024-12-22 19:49:18
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости

Первые 150 птиц, пострадавших от разлива мазута, доставили в краснодарский «Сафари-парк». Об этом сообщил Life со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Это особи чомги и серощекой поганки. Директор Краснодарского зоопарка "Сафари-парк" предоставил для пернатых карантинную зону в зоопарке Краснодара», - цитирует агентство заявление ведомства.

Напомним, в Краснодарском крае начала развиваться экологическая катастрофа после того, как 15 декабря в акватории Черного моря потерпели крушение два судна, перевозившим нефтепродукты. Катастрофа привела к разливу мазута и загрязнению акватории. «Звезда» опубликовала кадры работы волонтеров, спасавших птиц от нефтепродуктов.

#в стране и мире #Краснодарский край #Краснодар #зоопарк #птицы #Разлив нефти
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 