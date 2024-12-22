Около 150 спасенных от мазута птиц разместили в зоопарке Краснодара

Первые 150 птиц, пострадавших от разлива мазута, доставили в краснодарский «Сафари-парк». Об этом сообщил Life со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Это особи чомги и серощекой поганки. Директор Краснодарского зоопарка "Сафари-парк" предоставил для пернатых карантинную зону в зоопарке Краснодара», - цитирует агентство заявление ведомства.

Напомним, в Краснодарском крае начала развиваться экологическая катастрофа после того, как 15 декабря в акватории Черного моря потерпели крушение два судна, перевозившим нефтепродукты. Катастрофа привела к разливу мазута и загрязнению акватории. «Звезда» опубликовала кадры работы волонтеров, спасавших птиц от нефтепродуктов.