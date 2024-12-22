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Военные ВСУ обстреляли десять раз за сутки территорию ДНР

Представительство ДНР в СЦКК отметило, что всего было выпущено 51 боеприпас. Есть пострадавшие.
Таисия Кваша 2024-12-22 02:03:28
© Фото: Таисия Воронцова РИА Новости

За сутки вооруженные формирования Украины десять раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.

«Десять фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Восемь обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел на ясиноватском направлении. Один обстрел на кураховском», - приводятся данные в сообщении.

Всего украинскими военными было выпущено 51 боеприпас.

Отмечается, что есть сведения о пяти пострадавших, а также были повреждены один жилой дом и один объект гражданской инфраструктуры.

За прошлые сутки представительство ДНР в СЦКК заявило о 17 случаев обстрелов военными ВСУ территории ДНР. Сообщалось о пяти пострадавших среди мирного населения, а также о повреждении пяти жилых домов и одного объекта гражданской инфраструктуры.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #обстрелы #сцкк днр
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