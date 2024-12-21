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Военные ВСУ обстреляли территорию ДНР 17 раз за сутки

В результате обстрелов пять человек пострадали, а также приводятся данные о повреждении пяти жилых домов и одного объекта гражданской инфраструктуры.
Таисия Кваша 2024-12-21 01:39:45
© Фото: Станислав Красильников РИА Новости

Украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 17 раз, ранив пять мирных жителей. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем телеграм-канале.

«Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Пятнадцать обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на донецком направлении. Один обстрел - на красноармейском направлении», - отмечается в сообщении.

Уточняется, что военными ВСУ было выпущено 52 боеприпаса.

Также приводятся данные о повреждении пять жилых домов и одной объекта гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские националисты обстреляли территорию ДНР восемь раз. ВСУ ранили девять мирных жителей, а также повредили два объекта гражданской инфраструктуры и один жилой дом.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #обстрелы #сцкк днр
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