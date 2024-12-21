Военные ВСУ обстреляли территорию ДНР 17 раз за сутки

Украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 17 раз, ранив пять мирных жителей. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем телеграм-канале.

«Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Пятнадцать обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на донецком направлении. Один обстрел - на красноармейском направлении», - отмечается в сообщении.

Уточняется, что военными ВСУ было выпущено 52 боеприпаса.

Также приводятся данные о повреждении пять жилых домов и одной объекта гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские националисты обстреляли территорию ДНР восемь раз. ВСУ ранили девять мирных жителей, а также повредили два объекта гражданской инфраструктуры и один жилой дом.