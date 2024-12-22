НАТО может использовать проект Rail Baltica, инициированный благодаря инфраструктуре, созданной Российской империей, в возможной войне с Российской Федерацией. Об этом пишет издание Telegraph.

В статье говорится, что Североатлантический альянс хочет воспользоваться Rail Baltica в военных целях в случае начала полномасштабного конфликта. Проект создавался как символ проевропейской ориентации Эстонии после распада СССР.

Rail Baltica возводится на основе железных дорог, которые были проложены во времена Российской империи и стали своего рода «подарком» для НАТО.

«Если между Москвой и НАТО начнется война, ее можно будет использовать для быстрой переброски войск и техники из центра Европы к границе с Россией», - пишут авторы статьи.

Таким образом железнодорожные пути приобрели новое назначение в нынешних реалиях. Также отмечается, что в рамках этого проекта могут построить высокоскоростную железную дорогу. Ее длина составит 805 километров. Планируется, что она свяжет Прибалтику с центральной частью Европы.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что НАТО готовится к войне с Россией. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, общий курс Североатлантического альянса опасен, как для РФ, так и для региональной и глобальной безопасности.