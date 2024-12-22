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Погранслужба Украины заявила о рекордном числе пересекших границу граждан

По данным ведомства, границу Украины пересекли 150 тысяч граждан.
Игнат Далакян 2024-12-22 18:52:10
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Число пересекших государственную границу Украины резко возросло. Об этом сообщила Госпогранслужба страны в своем телеграм-канале.

«За последние сутки ее (границу - Прим.ред.) пересекли 150 тысяч граждан - это один из самых высоких показателей за последние годы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самый большой ажиотаж наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей. Ведомство связывает такую ситуацию с предрождественским периодом.

Ранее британская газета The Times писала, что Украину могут покинуть до пяти миллионов граждан страны из-за проблем с электричеством. Согласно статье, массовое бегство может произойти, если объекты энергосистемы выйдут из строя.

#в стране и мире #Украина #граница #госпогранслужба
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