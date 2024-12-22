Погранслужба Украины заявила о рекордном числе пересекших границу граждан

Число пересекших государственную границу Украины резко возросло. Об этом сообщила Госпогранслужба страны в своем телеграм-канале.

«За последние сутки ее (границу - Прим.ред.) пересекли 150 тысяч граждан - это один из самых высоких показателей за последние годы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самый большой ажиотаж наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей. Ведомство связывает такую ситуацию с предрождественским периодом.

Ранее британская газета The Times писала, что Украину могут покинуть до пяти миллионов граждан страны из-за проблем с электричеством. Согласно статье, массовое бегство может произойти, если объекты энергосистемы выйдут из строя.