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RS: Трамп с помощью Арктики хочет прекратить украинский конфликт

США готовы снять санкции с Северного морского пути, чтобы предотвратить боевые действия на Украине.
Никита Матосов 2024-12-22 12:07:55
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп может внести вклад в разрешение украинского кризиса, предложив сотрудничество в области Арктики. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

«Новая администрация имеет возможность изменить сложившуюся ситуацию и убедить Россию прекратить боевые действия. Для этого нужны будут экономические стимулы в Арктике. Этот вопрос должен заинтересовать Владимира Путина. Для Трампа такой подход может оказаться заманчивым, потому что он привык оценивать мир с помощью выгодных сделок», - отмечается в статье.

По мнению аналитика, США могут оказать содействие в развитии арктической инфраструктуры и торговых путей в обмен на завершение конфликта на Украине. Данная инициатива может включать снятие санкций с Северного морского пути и активизацию инвестиций из Запада в данное направление.

Ранее на «Итогах года» Владимир Путин подчеркнул, что России необходим не просто мир, а надежные гарантии его сохранения для наших граждан.

#в стране и мире #арктика #Дональд Трамп #севморпуть #Антироссийские санкции #украинский конфликт
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