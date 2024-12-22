RS: Трамп с помощью Арктики хочет прекратить украинский конфликт

Избранный президент США Дональд Трамп может внести вклад в разрешение украинского кризиса, предложив сотрудничество в области Арктики. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

«Новая администрация имеет возможность изменить сложившуюся ситуацию и убедить Россию прекратить боевые действия. Для этого нужны будут экономические стимулы в Арктике. Этот вопрос должен заинтересовать Владимира Путина. Для Трампа такой подход может оказаться заманчивым, потому что он привык оценивать мир с помощью выгодных сделок», - отмечается в статье.

По мнению аналитика, США могут оказать содействие в развитии арктической инфраструктуры и торговых путей в обмен на завершение конфликта на Украине. Данная инициатива может включать снятие санкций с Северного морского пути и активизацию инвестиций из Запада в данное направление.

Ранее на «Итогах года» Владимир Путин подчеркнул, что России необходим не просто мир, а надежные гарантии его сохранения для наших граждан.