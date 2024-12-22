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МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

Петер Сийярто отметил, что сейчас энергоснабжение Венгрии в безопасности.
Игнат Далакян 2024-12-22 17:21:27
© Фото: Joerg Carstensen, dpa, Global Look Press

Поставки нефти по «Дружбе» из России в Венгрию восстановились. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились. Энергоснабжение Венгрии в безопасности», - написал он в соцсети Facebook* (признана экстремистской и запрещена в России).

Поставки нефти из РФ Чехию, Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» было приостановлено с четверга. Причиной этому назывались технические проблемы.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял о безобразной кампании Украины против Венгрии. По словам дипломата, предложение премьер министра страны Виктора Орбана о рождественском перемирии между РФ и Украиной одобрил российский лидер Владимир Путин, но ни Киев ни Европейский союз не поддержали эту идею.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Украина #нефть #Венгрия #поставки
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