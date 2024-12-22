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Евкуров наградил победителей Всемирных кадетских игр в Петербурге

Заместитель министра обороны отметил, что российские спортсмены с пониманием относятся к несправедливой ситуации, которая складывается вокруг большого спорта.
2024-12-22 16:51:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров наградил победителей IV всемирных кадетских игр, которые прошли в Венесуэле. Церемония прошла в Военной академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного в Санкт-Петербурге.

На церемонии чествования спортсменов - участников IV всемирных кадетских игр, которые состоялись 16-23 августа, присутствовали также начальник Управления физической подготовкой и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков, начальник Военного института физической культуры, мастер спорта по фехтованию, генерал-майор Олег Боцман, олимпийские чемпионы Александр Дитятин и Дмитрий Васильев.

«Наша команда показала свое мастерство, проявила характер, - сказал Юнус-Бек Евкуров.

Заместитель министра обороны РФ подчеркнул, что единственное место сейчас, где российские спортсмены выступают под флагом и гимном России - это всемирные кадетские игры. Он также отметил, что российские спортсмены с пониманием относятся к несправедливости, которая складывается вокруг большого спорта.

Всемирные кадетские игры Международного военного спортивного совета (CISM) в столице Венесуэлы объединили более 490 курсантов военных училищ и вузов из девяти стран.

На кадетских играх в Венесуэле собрались более 490 курсантов военных училищ и вузов из девяти стран. Соревнования прошли в семи дисциплинах в течение шестидневных игр. Спортсмены соревновались в военном пятиборье, спортивном ориентировании, стрельбе, фехтовании, плавании, легкой атлетике и волейболу. Команда ВС РФ в третий раз стала победителем общекомандного зачета. На их счету 107 медалей: 43 золотых, 39 серебряных и 25 бронзовых.

Курсанты и тренеры получили ведомственные награды. После церемонии награждения Юнус-Бек Евкуров ознакомился с учебным процессом в академии связи.

Кадетские игры учредили в 2010 году для укрепления взаимопонимания и дружбы между военнослужащими по всему миру. Международный совет военного спорта - единственная спортивная организация, которая не применила к России санкций, поэтому выступление российской сборной на турнире носит официальный характер. Спортсмены на соревнованиях выступают под родным флагом и гимном.

Ранее заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров вручил боевые знамена пяти полкам 104-й десантно-штурмовой дивизии в Ульяновске. Он пожелал военнослужащим усердно продолжать работу в своих частях и подразделениях.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Санкт-Петербург #награждение #венесуэла #Юнус-Бек Евкуров #всемирные кадетские игры
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