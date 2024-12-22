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Силуанов: лимитов по семейной ипотеке в следующем году не будет

Ранее Владимир Путин назвал безобразием ситуацию, когда люди не могут получить льготный кредит на жилье.
Сергей Лебедев 2024-12-22 15:50:12
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В следующем году не будет лимитов по семейной ипотеке. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. По его словам, правительство сделает все, чтобы не допустить повторения ситуации, когда банки не могли предоставить льготные кредиты.

«Лимитов нет. Деньги по "семейке" будут в полном объеме», - подчеркнул министр.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что не должно быть никаких лимитов для семейной ипотеки. Он назвал безобразием ситуацию, когда люди не могут получить льготный кредит на жилье.

Позже стало известно, что Министерство финансов отменит лимиты по семейной ипотеке. Соответствующие изменения подготовили после поручения главы государства.

В ведомстве подчеркнули, что вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в некоторых банках уже решили в текущем месяце.

#в стране и мире #Владимир Путин #ипотека #Президент #«Семейная ипотека» #глава государства #лимиты
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