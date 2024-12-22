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Путин открыл три аэропорта в российских регионах

По словам главы государства, в РФ до 2030 года проведут модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, на эти цели выделят около 250 миллиардов рублей.
Игнат Далакян 2024-12-22 15:27:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в открытии трех воздушных гаваней в российских регионах. Глава государства дал старт работе аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе.

«Вперед! Разрешаю», - сказал Путин во время церемонии в режиме видеосвязи.

Также он обратился к руководителям регионов, где открылись воздушные гавани и призвал привести в порядок инфраструктуру вокруг открывшихся аэропортов.

Президент отметил, что в РФ до 2030 года проведут модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, на эти цели выделят около 250 миллиардов рублей.

Немногим ранее российский лидер открыл движение по новым дорогам в России. Владимир Путин отметил, что в стране набран хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей.

#Владимир Путин #аэропорты #Магадан #ставрополь #Чебоксары
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