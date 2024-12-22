Песков предположил, что Путин посмотрит ролики блогера Бумаги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его искренне поразил блогер Владислав Бумага (Влад A4). По его словам, молодой человек задал Владимиру Путину очень умный и солидный вопрос.

Официальный представитель Кремля предположил, что глава государства посмотрит ролики блогера. Сам Дмитрий Песков уже оценил творчество Владислава Бумаги.

«Я не понял, почему он такой популярный. Может быть, это уже поколенческая проблема», - отметил он.

Напомним, во время большой пресс-конференции Владимира Путина блогер задал вопрос о замедлении YouTube. Президент ответил, что в ситуации с работой американского сервиса больше вопросов к самой платформе, а не к российским властям.