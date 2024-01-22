Главы МИД стран ЕС договорились о военной миссии в Красном море

Министры иностранных дел стран Европейского союза договорились создать военную миссию по защите судов в Красном море. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По его словам, пока европейские дипломаты достигли принципиального согласия и «обсудили разные возможности такой миссии», передает ТАСС. Представителям государств, входящих в союз, еще предстоит решить, когда и как она будет запущена.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза обсуждают военную операцию в Красном море. В то же время нет ясности относительно того, как эта миссия будет соотноситься с действиями уже существующей коалиции под руководством США, к которой присоединились несколько стран ЕС, включая Францию, Италию, Нидерланды и Испанию.