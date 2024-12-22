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Путин назвал историческим событием появление ракет «Орешник»

Президент РФ рассказал об этапах принятия решения о появлении ракет «Орешник» и об их испытаниях.
Марина Крижановская 2024-12-22 13:40:30
© Фото: ТРК «Звезда»

Испытание в боевых условиях новейшего гиперзвукового оружия «Орешник» и сам факт его появления российский президент Владимир Путин назвал событием исторического масштаба. В интервью репортеру Павлу Зарубину он также ответил и про свою причастность к этому российскому оружию.

«"Орешник" - это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило. Это впервые произошло с таким видом оружия», - заявил Путин.

В военном ведомстве, отметил он, были разные мнения по этому вопросу, но Путин выбрал сторону тех, кто выступал за производство такого оружия.

«В Министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. Но в конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его а) нужно производить и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях», - пояснил российский лидер.

Все перечисленное он назвал частью своей работы.

Напомним, во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент ответил на вопрос «Звезды» о названии «Орешник».

Он также отметил, что новые противоракеты, находящиеся в Польше, не достанут до нового российского оружия, и подчеркнул, что дальность «Орешника» составляет до 5,5 тысячи километров.

#Минобороны РФ #Владимир Путин #Павел Зарубин #ракеты "Орешник"
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