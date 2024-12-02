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Один человек погиб при ударе боевиков по АЗС в Токмаке

Ранее запорожский губернатор Евгений Балицкий сообщил о шестерых пострадавших пожарных.
Сергей Лебедев 2024-12-02 20:59:55
© Фото: BalitskyEV, Telegram

Сегодня украинские националисты атаковали город Токмак в Запорожской области. При помощи беспилотников боевики ударили по автогазовой заправочной станции. В результате погиб один человек, сообщает ТАСС.

«Один гражданский погиб при ударе по АЗС», - цитирует агентство слова источника в силовых структурах.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что при повторной атаке на заправку пострадали шесть сотрудников МЧС, тушившие пожар. Им сейчас оказывается медицинская помощь.

Напомним, на прошлой неделе украинские националисты обстреляли пассажирский автобус в Новой Каховке в Херсонской области. Тогда пострадали более 20 человек.

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