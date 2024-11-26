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Количество пострадавших в Новой Каховке возросло до 21

Ранения получили два ребенка, уточнил пресс-секретарь губернатора Херсонской области.
Ирина Егорова 2024-11-26 19:30:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Новой Каховке увеличилось с 17 до 21. Среди них - двое детей. Об этом сообщил «Звезде» пресс-секретарь губернатора Херсонской области. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, добавили в региональном Минздраве.

Напомним, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус, который подъехал к остановке из 120-мм минометов. После этого ВСУ нанесли повторный удар FPV-дронами по машинам, которые поспешили на помощь пострадавшим пассажирам.

Всего в результате трагедии погибли четыре человека. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, удар был точным, а место пристреляно. Он назвал трагедию «вопиющим случаем» и «преступлением против человека».

#ВСУ #пострадавшие #автобус #новая каховка #владимир сальдо
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