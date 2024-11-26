Количество пострадавших в Новой Каховке возросло до 21

Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Новой Каховке увеличилось с 17 до 21. Среди них - двое детей. Об этом сообщил «Звезде» пресс-секретарь губернатора Херсонской области. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, добавили в региональном Минздраве.

Напомним, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус, который подъехал к остановке из 120-мм минометов. После этого ВСУ нанесли повторный удар FPV-дронами по машинам, которые поспешили на помощь пострадавшим пассажирам.

Всего в результате трагедии погибли четыре человека. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, удар был точным, а место пристреляно. Он назвал трагедию «вопиющим случаем» и «преступлением против человека».