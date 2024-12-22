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За сутки по заданию мошенников в Москве совершили более 10 поджогов

Под влиянием мошенников, в основном пожилые люди, совершали подрывы или поджоги в общественных местах, включая и имущество банков.
Дарина Криц 2024-12-22 11:39:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки совершены по меньшей мере 10 поджогов по указке телефонных мошенников. Люди взрывали пиротехнику в общественных местах или поджигали банкоматы, сообщили ТАСС правоохранители.

«За минувшие сутки зафиксировано более 10 поджогов банкоматов, взрывов фейерверков и петард в торговых центрах и других общественных местах. Нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников», - рассказал источник агентства.

Большая часть из задержанных граждан оказались пожилыми людьми. Правоохранительные органы проводят проверку каждого случая, затем примут решение в соответствии с законодательством России. За поджоги и подрывы пиротехники в общественных местах по заданию украинских мошенников можно получить уголовный срок.

Ранее в комментарии «Звезде» врач-психиатр Василий Шуров сообщил, что мошенники работают с огромным количеством баз данных, что выведет их на пожилых людей.

Одна из уловок, которой пользуются аферисты, это создание эмоционального напряжения, что вызывает так называемый «разрыв шаблона», во время которого они пытаются доказать жертве, что ее данные куда-то слили, на нее берут кредит или ее делают спонсором СБУ.

#Москва #в стране и мире #Санкт-Петербург #Московская область #пиротехника #банкоматы #петарды #торговые центры #поджоги
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