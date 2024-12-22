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Путин допустил улучшение отношений с США

Президент России считает, что нормализация отношений РФ с США возможна, но только при взаимном желании сторон.
Никита Матосов 2024-12-22 10:54:11
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

В ходе ответа на вопрос журналиста Павла Зарубина Владимир Путин допустил возможность нормализации отношений с Соединенными Штатами.

«Если есть желание и стремление, можно добиться многого. Мы это желание никогда не утрачивали», - заявил российский лидер.

Кроме того, Путин добавил, что Россия открыта к установлению связей с другими государствами, если это не противоречит интересам нашей страны. Он также заявил, что Запад лишь усугубляет ситуацию, и Россия всегда готова реагировать на любые вызовы.

«Как только противники России осознают ее готовность отвечать на угрозы, они поймут, что пришло время искать компромиссы», - подчеркнул российский президент.

Ранее на «Итогах года» Владимир Путин заявил о возможности обсуждения вопросов и проведения встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в любое время. Президент России сообщил, что не общался с ним более четырех лет, но открыт к общению, если Трамп этого захочет.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Павел Зарубин
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