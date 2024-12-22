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Путин призвал никого не пугать на вопрос о Третьей мировой войне

Президент России обратил внимание на эскалацию обстановки в мире со стороны противника, и предупредил, что наша страна ответит на любой вызов.
Марина Крижановская 2024-12-22 10:35:52
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин ответил, идет ли уже в настоящее время Третья мировая война.

Он призвал никого не пугать, но отметил, что опасностей много, которые все продолжают возрастать. Ответ российского лидера из интервью после программы «Итоги года с Владимиром Путиным» опубликовал журналист Павел Зарубин.

«И мы видим, что делает наш противник сегодня - эскалирует ситуацию. Если так хочется, пускай им плохо живется, ну пускай эскалируют дальше. Мы всегда будет отвечать на любой вызов», - подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что только когда противники России, а возможно и ее партнеры, услышат и поймут, осознают, то, по его мнению, тогда нужно будет искать компромиссы. Россия, отметил президент, готова к поиску этих компромиссов, но без ущерба для ее интересов.

Напомним, 24 ноября Путин заявил, что считает свое предупреждение Западу достаточно ясным и понятным. Так он прокомментировал испытания в боевых условиях новейших ракет средней дальности «Орешника».

#Владимир Путин #эскалация #третья мировая война #Павел Зарубин
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