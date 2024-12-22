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Бастрыкин поручил возбудить дело после истязания детей в Адыгее

Отец вместе с супругой совершали противоправные действия в отношении трех несовершеннолетних.
Никита Матосов 2024-12-22 10:01:56
© Фото: Екатерина Штукина, РИА Новости

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, дал указание о возбуждении уголовного дела после сообщений о постоянном истязании несовершеннолетних в Адыгее. Отец детей и его супруга обвиняются в жестоком обращении с тремя детьми.

Следственный комитет России сообщил, что в социальных сетях появилась информация о жителе Адыгеи, который совместно с женой регулярно подвергал детей насилию, включая избиения и жестокие издевательства.

«Известно, что двое старших детей сумели сбежать к своей матери, а младший остается с отцом», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия со стороны следственных органов по данному делу.

Бастрыкин также поручил главе следственного управления по республике Адыгея Ларину возбудить уголовное дело, а впоследствии подготовить отчет о выясненных обстоятельствах.

Ранее председатель СК РФ требовал отчет о происшествии в Бурятии. Там школьника избили во время драки, в которой он потерял сознание. В результате инцидента возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»).

#в стране и мире #дети #СК РФ #Уголовное дело #Александр Бастрыкин
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