Бастрыкин поручил возбудить дело после истязания детей в Адыгее

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, дал указание о возбуждении уголовного дела после сообщений о постоянном истязании несовершеннолетних в Адыгее. Отец детей и его супруга обвиняются в жестоком обращении с тремя детьми.



Следственный комитет России сообщил, что в социальных сетях появилась информация о жителе Адыгеи, который совместно с женой регулярно подвергал детей насилию, включая избиения и жестокие издевательства.

«Известно, что двое старших детей сумели сбежать к своей матери, а младший остается с отцом», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия со стороны следственных органов по данному делу.

Бастрыкин также поручил главе следственного управления по республике Адыгея Ларину возбудить уголовное дело, а впоследствии подготовить отчет о выясненных обстоятельствах.



Ранее председатель СК РФ требовал отчет о происшествии в Бурятии. Там школьника избили во время драки, в которой он потерял сознание. В результате инцидента возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»).