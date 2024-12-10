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Бастрыкин потребовал доклад об избиении школьника в Бурятии

Во время драки пострадавший ученик потерял сознание.
Ирина Егорова 2024-12-10 10:46:07
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об истязании мальчика в одной из школ Улан-Удэ.

Сообщалось, что в школе между учениками завязалась драка. Пострадавший от полученного удара потерял сознание, передает пресс-служба ведомства. Уточнялось, что учащегося избивали неоднократно.

Уголовное дело возбуждено по статье 117 УК РФ («Истязание»).

Председатель СК РФ Бастрыкин заинтересовался ходом расследования и установленными обстоятельствами уголовного дела.

Ранее СК завел уголовное дело по факту жестокого избиения девятиклассника, который заступился за учительницу физики от нападок школьников в городе Волгодонск Ростовской области.

#расследование #Школьники #избиение #Уголовное дело #СК #Александр Бастрыкин #истязание
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