Бастрыкин потребовал доклад об избиении школьника в Бурятии

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об истязании мальчика в одной из школ Улан-Удэ.

Сообщалось, что в школе между учениками завязалась драка. Пострадавший от полученного удара потерял сознание, передает пресс-служба ведомства. Уточнялось, что учащегося избивали неоднократно.

Уголовное дело возбуждено по статье 117 УК РФ («Истязание»).

Председатель СК РФ Бастрыкин заинтересовался ходом расследования и установленными обстоятельствами уголовного дела.

Ранее СК завел уголовное дело по факту жестокого избиения девятиклассника, который заступился за учительницу физики от нападок школьников в городе Волгодонск Ростовской области.