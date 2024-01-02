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В Брянске возбудили дело о надругательстве над гербом за сожжение паспорта РФ

На видео сняли девушку-блогера, которая подожгла страницы российского паспорта, против нее возбудили уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.
Анастасия Бобылева 2024-01-02 02:21:01
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

В Брянске 22-летняя девушка-блогер прилюдно подожгла российский паспорт, против нее возбудили уголовное дело о надругательстве над гербом РФ. Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения Следственного комитета.

«Рано утром 1 января 2024 года девушка, находясь около входной двери развлекательного клуба по улице 2-й Почепской в городе Брянске, совершила надругательство над Государственным гербом Российской Федерации, изображенном на паспорте гражданина, путем публичного его сожжения», - указано в сообщении.

Отмечается, что сжигание паспорта сопровождалось нецензурными высказываниями, криками и смехом очевидцев. Действия девушки были расценены как издевательство над гражданскими и патриотическими чувствами россиян.

Как сообщает СК, подозреваемая является жительницей Москвы. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее было опубликовано видео, как подростки при помощи снега потушили Вечный огонь. Участниками инцидента стали трое несовершеннолетних 2012 и 2013 года рождения.

 

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