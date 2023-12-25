В УМВД по Псковской области показали, как подростки потушили снегом Вечный огонь

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В Пскове трое подростков потушили Вечный огонь на площади Победы, забросав мемориал снегом. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.

«По камерам видеонаблюдения сотрудникам ППСП удалось установить личности участников инцидента. Ими оказались трое подростков 2012 и 2013 годов рождения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что после содеянного школьников доставили в отдел полиции, туда же вызвали их родителей, в отношении которых были составлены административные протоколы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Максимальное наказание предусматривает штраф в размере 500 рублей.

С ребятами провели разъяснительную беседу. С их слов, они хотели посмотреть, «как тает снег». Вскоре после случившегося работа мемориала была восстановлена.