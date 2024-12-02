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Овечкин впервые вышел на лед после перелома ноги

Хоккеист получил травму 19 ноября во время матча «Вашингтон Кэпиталз» - «Юта».
Сергей Лебедев 2024-12-02 20:34:35
© Фото: Dirk Shadd ZUMAPRESS.com Globallookpress

Российский хоккеист и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые вышел на лед после перелома малоберцовой кости левой ноги. Об этом сегодня на своей странице в социальной сети X сообщил американский журналист Тарик эль-Башир.

«Алекс Овечкин на легкой раскатке. Вот он, в спортивном костюме на утренней тренировке», - написал Тарик эль-Башир, прикрепив видео со спортсменом.

Напомним, хоккеист получил травму во время матча «Вашингтон Кэпиталз» - «Юта», который состоялся 19 ноября. В третьем периоде Александр Овечкин столкнулся Джеком Макбейном.

Во время матча российский хоккеист забросил две шайбы. Таким образом, он сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 26 голов.

Александр Овечкин довел общее количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 894.

#Спорт #в стране и мире #Хоккей #тренировка #рекорд #перелом #Матч #травма #Александр Овечкин #Гретцки
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