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Лучшие образцы антиквариата представили в Гостином дворе в Москве

В салоне представлены редчайшие картины из частных коллекций, образцы императорской мебели, творения лучших скульпторов и портретистов.
Дарья Коротовских 2024-11-29 09:32:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве в Гостином дворе открылся Антикварный салон. В нем представлены шкаф для бумаг императрицы Марии Федоровны, комод Екатерины II и другие предметы интерьера - все образцы когда-то находились в императорских резиденциях или дворцах столичной знати. Экспонаты Дома Фаберже в подлинных футлярах и редкие работы Левитана, Айвазовского, Коровина.

Выставляется то, что обычно скрыто от посторонних глаз. Коллекционеры со всей страны представили публике свои собрания. Первый в веренице шедевров - «Одинокий парус в море», мотив, к которому Айвазовский обращался неоднократно. Гармония цвета и света дарит ощущение спокойствия. Продолжают экспозицию работы классиков русской художественной школы. 

«Еще издалека специалисты узнают пейзаж Ивана Шишкина и, конечно, Валентина Серова. Это портрет сына, который характерен по своим тонам», - рассказала искусствовед Мария Подгорбунская.

Один из самых ярких представителей авангарда Василий Кандинский соседствует с основоположником нонконформизма Эрнстом Неизвестным. Серия картин и скульптура из бронзы. Их герои преодолевает препятствия и выходят за очерченные границы, разрушая стены - символ материального мира.

Экспонаты секции «Золотой век русской мебели» - обитатели императорских резиденций и дворцов. Многие веками хранили секреты своих владельцев, ведь за совершенством отделки часто скрываются затейливые внутренние механизмы. Большинство экспонатов Дома Фаберже представлены в подлинных футлярах, а это редкая удача. 

«Тот факт, когда это сохраняется как комплекс - удивительная вещь. Потому что зачастую бывают пустые футляры, и недобросовестные люди подкладывают в них другие вещи», - сетует эксперт Татьяна Мунтян.

Яркие птицы еще не антиквариат, но здесь они совершенно законно - ведь в этом году экспозиция расширена секцией современного искусства.

«Мы всегда придерживаемся своей концепции. Мы показываем лучшее из лучшего, и мы показываем это не только для специалистов, а для всех», - объяснил организатор Василий Бычков. 

Впервые в этом году будут выбраны «Антиквар года» и «Коллекционер года». Кто они  - узнаем 30 ноября.

#Выставка #антиквариат #коллекция #гостиный двор #дом Фаберже
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