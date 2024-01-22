Bloomberg: Турция проголосует на этой неделе по заявке Швеции в НАТО

Парламент Турции проголосует на этой неделе по вопросу членства Швеции в НАТО, в случае турецкого одобрения, единственным противником расширения Североатлантического альянса останется Венгрия. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве, знакомый с вопросом.
Уточняется, что большинством в парламенте обладает партия действующего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которая будет голосовать за одобрение заявки по вступлению Швеции в НАТО.
При этом одобрение присоединения Швеции к альянсу увязано с продажей Турции американских истребителей F-16, ранее Эрдоган запросил у США 40 подобных истребителей. По договоренностям, одно не может быть осуществлено без другого.
По данным CNN Turk, голосование в парламенте может пройти уже завтра 23 января.
К данному моменту только Турция и Венгрия не одобрили членство Швеции в НАТО.
Эрдоган предложил турецкому парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в конце октября прошлого года. В Стокгольме уже тогда подчеркивали полную готовность страны вступить в организацию, ожидалось только одобрение Анкары.
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