Bloomberg: Турция проголосует на этой неделе по заявке Швеции в НАТО

Парламент Турции проголосует на этой неделе по вопросу членства Швеции в НАТО, в случае турецкого одобрения, единственным противником расширения Североатлантического альянса останется Венгрия. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве, знакомый с вопросом.

Уточняется, что большинством в парламенте обладает партия действующего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которая будет голосовать за одобрение заявки по вступлению Швеции в НАТО.

При этом одобрение присоединения Швеции к альянсу увязано с продажей Турции американских истребителей F-16, ранее Эрдоган запросил у США 40 подобных истребителей. По договоренностям, одно не может быть осуществлено без другого.

По данным CNN Turk, голосование в парламенте может пройти уже завтра 23 января.

К данному моменту только Турция и Венгрия не одобрили членство Швеции в НАТО.

Эрдоган предложил турецкому парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в конце октября прошлого года. В Стокгольме уже тогда подчеркивали полную готовность страны вступить в организацию, ожидалось только одобрение Анкары.