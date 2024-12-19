«Девочки нужны»: Путин рассказал, как увеличить рождаемость в стране

В России количество женщин детородного возраста сократилось на 30%. Об этом сегодня заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Глава государства отметил, что для воспроизводства населения нужны молодые женщины.

«Девочки нужны. Девушки», - сказал президент.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин заявлял, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной. По его словам, нужно предпринимать дополнительные меры в сфере демографии.

А недавно глава государства образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политики при президенте России. Его руководителем назначена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Совет будет заниматься реализацией госполитики в сфере семьи и демографии, готовить предложения по ее совершенствованию и контролировать план мероприятий, которые проводятся в рамках Десятилетия детства.